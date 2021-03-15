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Павел Астахов: «Химки» проходят аудит, ситуация в клубе непростая

Павел Астахов: «Химки» проходят аудит, ситуация в клубе непростая
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что клуб проходит стандартную процедуру аудита, однако при этом ситуация в подмосковной команде непростая.

«Ситуация непростая, но, тем не менее, текущие задачи стараемся решать. Посмотрим, что будет к концу чемпионата. Болельщикам всегда стоит переживать за команду, поддерживать её. Что касается будущего, то его никто не знает. Мы живём в той ситуации, которая есть, и она у нас непростая. Аудит проходим каждые полгода, это в регламенте Евролиги прописано, поэтому тут ничего нового нет», – приводит слова Астахова «Р-Спорт».

В последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на чужой площадке потерпели поражение от московского ЦСКА со счётом 73:92.

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