Павел Астахов: «Химки» проходят аудит, ситуация в клубе непростая

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что клуб проходит стандартную процедуру аудита, однако при этом ситуация в подмосковной команде непростая.



«Ситуация непростая, но, тем не менее, текущие задачи стараемся решать. Посмотрим, что будет к концу чемпионата. Болельщикам всегда стоит переживать за команду, поддерживать её. Что касается будущего, то его никто не знает. Мы живём в той ситуации, которая есть, и она у нас непростая. Аудит проходим каждые полгода, это в регламенте Евролиги прописано, поэтому тут ничего нового нет», – приводит слова Астахова «Р-Спорт».

В последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на чужой площадке потерпели поражение от московского ЦСКА со счётом 73:92.