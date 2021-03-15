220-сантиметровый школьник сделал 42 подбора и 8 блок-шотов за матч

16-летний баскетболист из команды «Белфри Пайрэтс» Боль Кюир сделал 42 подбора и 8 блок-шотов в матче с «Лоренс Каунти» в чемпионате среди старших школ США.

Рост юного спортсмена суданского происхождения — 220 см. За матч Кюир набрал 25 очков, встреча завершилась победой его команды со счётом 78:77.

«Как только игра закончилась, один из моих ассистентов посмотрел на меня и сказал: «Вы знаете, что у Боля 42 подбора?». Я подумал, что он шутит. Уровень мастерства Боля, который я наблюдаю день за днём, просто взрывает мой мозг», — приводит слова тренера команды Associated Press.

В феврале в одном из матчей Кюир оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 блок-шотов и 10 подборов.

Новость о его впечатляющей статистике разлетелась в США — теперь на странице игрока в «Инстаграме» более 11 тыс. подписчиков.