220-сантиметровый школьник сделал 42 подбора и 8 блок-шотов за матч

16-летний баскетболист из команды «Белфри Пайрэтс» Боль Кюир сделал 42 подбора и 8 блок-шотов в матче с «Лоренс Каунти» в чемпионате среди старших школ США.
Рост юного спортсмена суданского происхождения — 220 см. За матч Кюир набрал 25 очков, встреча завершилась победой его команды со счётом 78:77.
«Как только игра закончилась, один из моих ассистентов посмотрел на меня и сказал: «Вы знаете, что у Боля 42 подбора?». Я подумал, что он шутит. Уровень мастерства Боля, который я наблюдаю день за днём, просто взрывает мой мозг», — приводит слова тренера команды Associated Press.
В феврале в одном из матчей Кюир оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 блок-шотов и 10 подборов.
Новость о его впечатляющей статистике разлетелась в США — теперь на странице игрока в «Инстаграме» более 11 тыс. подписчиков.
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