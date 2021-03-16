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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» с разницей «+31»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» с разницей «+31»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 128:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Монтрезл Харрелл (27 очков), Леброн Джеймс (22 очка, 10 подборов и 11 передач) и Тэйлен Хортон-Такер (18 очков и 10 передач). У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Стефен Карри (27 очков), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Джордан Пул (14 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 122:99. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (27 очков), Крис Пол (18 очков) и Деандре Эйтон (15 очков). У «Гриззлиз» наиболее заметными в игре были Йонас Валанчюнас (24 очка и 17 подборов), Джа Морант (15 очков) и Грейсон Аллен (15 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» (121:106), «Вашингтон Уизардс» – «Милуоки Бакс» (122:133), «Бруклин Нетс» – «Ньюй-Йорк Никс» (117:112), «Шарлотт Хорнетс» – «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» (99:109), «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 15, Пул - 14, Убре - 12, Манньон - 10, Уайзмен - 7, Пэскелл - 5, Ли - 3, Грин - 2, Смайлагич - 2, Бэйзмор, Крисс, Луни, Мюлдер, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уонамэйкер
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 27, Джеймс - 22, Хортон-Такер - 18, Кузма - 17, Колдуэлл-Поуп - 14, Джонс - 8, Моррис - 7, Шрёдер - 6, Кейкок - 4, Мэттьюз - 3, Маккинни - 2, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Карузо, Марк Газоль
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 27, Пол - 18, Эйтон - 15, Краудер - 14, Пэйн - 13, Картер - 8, Бриджес - 7, Шарич - 7, Гэллоуэй - 6, Камински - 4, Смит - 3, Александер, Джонсон, Мур, Надер
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 24, Аллен - 15, Морант - 15, Брукс - 13, Андерсон - 9, Джонс - 7, Кларк - 4, Тиллман - 4, Кончар - 3, Макдермотт - 2, Мелтон - 2, Тийе - 1, Бейн, Джексон, Дьенг, Портер, Уинслоу
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