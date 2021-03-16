«Бруклин» хочет заполучить трёхкратного чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс»

Центровой «Кливленд Кавальерс» Джавэйл Макги попал в сферу интересов нескольких ведущих клубов НБА, включая «Бруклин Нетс», сообщает Yahoo Sports. По данным издания, «Бруклин» хочет усилить переднюю линию опытным игроком.

33-летний центровой не планирует выкупать остаток контракта на $ 4,2 млн. Поэтому оптимальным вариантом перехода является обмен. Если Макги в итоге перейдёт в «Бруклин», то он воссоединится с форвардом Кевином Дюрантом, с которым вместе выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Джавэйл является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кливленд» неудачно проводит нынешний сезон. «Кавальерс» занимают лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея минимальные шансы на попадание в плей-офф.