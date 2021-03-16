Чемпион НБА: Стефен Карри может перейти в «Лейкерс»

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА, а ныне аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. Перкинс считает, что в будущем Карри может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Возможно, они смогут обменять Эндрю Уиггинса и вернуть Виктора Оладипо, чтобы показать Стефу и окружить его хорошими игроками.

Невозможно насильно удержать Стефа, он может не продлить контракт, я понимаю это. Да, он станет зарабатывать больше денег, но нет никакой гарантии. И мы видели, как Карри и Леброн Джеймс наслаждались игрой во время Матча всех звёзд НБА. Я просто говорю, что это может произойти. Карри может оказаться в «Лейкерс», в НБА всё возможно», — цитирует Перкинса ESPN.