Владимир Гомельский назвал самый прогрессирующий клуб и тренера в сезоне Евролиги
Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о самом прогрессирующем клубе и тренере Евролиги. При этом эксперт не стал называть самого прогрессирующего игрока.
«Игрока назвать затрудняюсь. Клуб — «Бавария», тренер — Андреа Тринкьери», — написал Гомельский на своём сайте.
Андреа Тринкьери является главным тренером «Баварии». Мюнхенцы занимают пятое место в турнирной таблице Евролиги. В пяти последних матчах немецкий клуб одержал три победы.
Ранее стало известно, что в ближайшее время мюнхенцы получат долгосрочную лицензию на выступление в Евролиге. Принципиальное решение о выдаче уайлд-кард было принято во время заседания акционеров. Также получит долгосрочную лицензию французский «Вийербан».
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