«Бостон» выставил на обмен одного из самых дорогих игроков

Руководство «Бостон Селтикс» намерено выменять центрового Тристана Томпсона, сообщает Yahoo Sports. Боссы команды из Массачусетса недовольны выступлениями игрока. Главным претендентом на опытного игрока называют «Торонто Рэпторс».

Отметим, что Тристан стал игроком «Бостона» минувшим летом, он подписал контракт на два года на сумму $ 19 млн. По контракту второй сезон включает в себя опцию игрока. В нынешнем регулярном чемпионате Томпсон принял участие в 36 матчах (31 в старте), набирая в них 7,9 очка, собирая 8,4 подбора и совершая 1,0 передачи.

Томпсон — четвёртый номер драфта-2011. Большую часть карьеры он провёл в составе «Кливленд Кавальерс». В 2016 году Тристан вместе с командой из Огайо стал чемпионом НБА.