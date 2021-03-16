Панов рассказал греческому СМИ об отравлении игроков ЦСКА перед матчем с «Олимпиакосом»

Бывший игрок ЦСКА Сергей Панов вспомнил о скандальном матче 26-летней давности с «Олимпиакосом». В преддверии третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги с пирейцами баскетболистов московского клуба отравили.
«Это была очень сложная ситуация. Всё случилось неожиданно. После тренировки перед третьим матчем серии я испытал конвульсии и не мог дышать. Это было очень опасно. Никогда не чувствовал ничего подобного. В тот момент думал, что умру. Это было страшно.
Когда я почувствовал первые симптомы, позвал врача, затем вызвали скорую, и меня отвезли в больницу. Всё случилось очень быстро, не знал, что и думать. Не знал, что со мной случилось. У меня не было времени сообщить об этом семье и друзьям. Всё, что помню, что не мог дышать из-за бронхоспазма. Моя жизнь была в опасности. Помню, что полиция вела расследование. Возможно, вода была отравлена. Но я по-прежнему не знаю, в чём именно было дело. Ситуация была очень странной. За матчем я наблюдал из палаты вместе с другими одноклубниками. Был счастлив, что живой», — приводит слова Панова Gazzetta.gr.
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