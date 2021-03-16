Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Анадолу Эфес» рекордно разгромил «Маккаби» и оторвался от ЦСКА в турнирной таблице

«Анадолу Эфес» рекордно разгромил «Маккаби» и оторвался от ЦСКА в турнирной таблице
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Тель-Авиве завершился ранее отложенный матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал «Анадолу Эфес».

Команда из Стамбула уже в первой четверти обозначила преимущество — 22:17. К большому перерыву гости отрывались от «Маккаби» уже на 16 очков — 47:31. Во второй половине встречи рисунок игры не поменялся, «Эфес» продолжил доминировать. К концу третьей четверти команда из Турции вела со счётом 71:47. Лишь в заключительном игровом отрезке гости немного сбавили обороты, спокойно доведя матч до победы — 90:66. «Маккаби» потерпел самое крупное домашнее поражение в европейских турнирах в истории клуба. Предыдущий антирекорд был установлен в 1977 году, когда «Маккаби» уступил итальянскому «Варезе» со счётом 79:102.

Самыми результативными в составе победителей стали Шейн Ларкин и Василие Мицич, набравшие по 15 очков. У «Маккаби» 15 баллов в активе Скотти Уилбекина. Эта победа стала для «Анадолу Эфес» восьмой кряду в Евролиге. В последних трёх матчах стамбульцы победили соперников с общей разницей в 81 очко. Благодаря успеху стамбульцы (19-10) оторвались от ЦСКА (18-10) в турнирной таблице.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
16 марта 2021, вторник. 20:30 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
66 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 15, Жижич - 14, Дорси - 10, Брайант - 7, Бендер - 6, Касспи - 5, Хантер - 4, Джонс - 3, Блайзер - 2, ДиБартоломео, Калояро, Коэн
Анадолу Эфес: Ларкин - 15, Мичич - 15, Пляйсс - 10, Симон - 10, Андерсон - 8, Шанлы - 8, Синглтон - 7, Бьёбуа - 6, Данстон - 5, Морман - 4, Балбай - 2, Муса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021