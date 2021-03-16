«Анадолу Эфес» рекордно разгромил «Маккаби» и оторвался от ЦСКА в турнирной таблице

В Тель-Авиве завершился ранее отложенный матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал «Анадолу Эфес».

Команда из Стамбула уже в первой четверти обозначила преимущество — 22:17. К большому перерыву гости отрывались от «Маккаби» уже на 16 очков — 47:31. Во второй половине встречи рисунок игры не поменялся, «Эфес» продолжил доминировать. К концу третьей четверти команда из Турции вела со счётом 71:47. Лишь в заключительном игровом отрезке гости немного сбавили обороты, спокойно доведя матч до победы — 90:66. «Маккаби» потерпел самое крупное домашнее поражение в европейских турнирах в истории клуба. Предыдущий антирекорд был установлен в 1977 году, когда «Маккаби» уступил итальянскому «Варезе» со счётом 79:102.

Самыми результативными в составе победителей стали Шейн Ларкин и Василие Мицич, набравшие по 15 очков. У «Маккаби» 15 баллов в активе Скотти Уилбекина. Эта победа стала для «Анадолу Эфес» восьмой кряду в Евролиге. В последних трёх матчах стамбульцы победили соперников с общей разницей в 81 очко. Благодаря успеху стамбульцы (19-10) оторвались от ЦСКА (18-10) в турнирной таблице.

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