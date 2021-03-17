Леброн Джеймс установил новый потрясающий рекорд НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз» (137:121) набрал 25 очков, 12 подборов и 12 передач.
36-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл в двух матчах подряд. Ранее Леброн набрал трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 11 передач в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» (128:97) и стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35+ лет. Кроме того, Леброн превзошёл легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в возрасте 30+ лет. У Джеймс их теперь 62, у Чемберлена — 61.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
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