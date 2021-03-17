Дэмьен Лиллард оформил уникальный рекорд НБА и помог «Портленду» совершить суперкамбэк

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил уникальное достижение в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:124). За шесть минут до конца матча «Портленд» отставал на 17 очков, но сумел вырвать победу. Заключительную часть матча команда Лилларда выиграла со счётом 25:7.

Лиллард в этом промежутке набрал 18 очков. Кроме того, он в общей сложности набрал 50 очков, сделал 10 передач, реализовал 13 двухочковых бросков с игры, шесть трёхочковых из 13 и все 18 штрафных бросков.

Лидер «Портленда» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 и более очков, сделал 10 и более передач при 65% точности бросков с игры и 100% точности штрафных.

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