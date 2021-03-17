«Лейкерс» и «Клипперс» хотят заполучить лучшего блокирующего НБА
Сразу несколько клубов НБА проявляют интерес к центровому «Индиана Пэйсерс» Майлзу Тёрнеру, утверждает Indianapolis Star. По данным источника, некоторые клубы связались с «Пэйсерс» по поводу обмена 24-летнего игрока.
Так, на Тёрнера претендуют «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Тёрнер в нынешнем сезоне является лучшим блокирующим НБА. Он в среднем делает 3,4 блока. Также центровой Индианы в 36 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 13,2 очка, делал 6,6 подбора, 1 перехват и 1 результативную передачу.
«Индиана» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
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