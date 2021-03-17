Святослав Михайлюк отреагировал на обмен в «Оклахому»

Лёгкий форвард Святослав Михайлюк, которого «Детрой Пистонс» обменял в «Оклахома-Сити Тандер», прокомментировал переход. Украинец признался, что не ожидал такого развития событий.
Обмен был неожиданным, но теперь я здесь. В «Оклахоме» хорошие люди и отличная организация, мне здесь нравится. Сейчас у меня много встреч, я со всеми знакомлюсь. Пытаюсь приспособиться ко всему и узнать как можно больше.
Влиться в команду посреди сезона сложнее, чем в начале. Но я пришёл сюда, постараюсь приспособиться как можно быстрее. Я делаю всё, чего от меня хочет тренер. Пытаюсь играть с большим рвением», — цитирует Михайлюка The Oklahoman.
Михайлюка «Детрой» обменял на защитника Хамиду Диалло.
Генеральный менеджер «Детройта» Трой Уивер работал в «Тандер», когда клуб выбрал Диалло под 45-м номером драфта 2018 года. Михайлюк набирает 6,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру. Атакующий защитник получит 1,7 млн долларов в этом сезоне, после чего летом станет свободным агентом.
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