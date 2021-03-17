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«Автодор» объявил об уходе Херберта с поста главного тренера

«Автодор» объявил об уходе Херберта с поста главного тренера
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Пресс-служба саратовского «Автодора» объявила о расставании с главным тренером. Канадский специалист Горди Херберт покинул команду. Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владислав Коновалов.

По словам президента «Автодора» Владимира Родионова, решение об увольнении Херберта было связано с неудачными результатами команды.

«В последних 12 матчах «Автодор» одержал лишь три победы, две из которых – дома над ослабленными «Калевом» и «Цмоки-Минск». Очевидно, что уже третий месяц команда играет явно ниже своих возможностей.

Превосходя по качеству состава, проигрываем матчи прямым конкурентам за места в плей-офф. В связи с этим вынуждены пойти на экстренные меры перед решающей стадией сезона. Коновалов и Зейдс хорошо знакомы с ситуацией в команде. Думаю, они справятся», — сказал Родионов.

«Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор», набрав 104 очка
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