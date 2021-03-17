Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт назвал неожиданного самого ценного игрока НБА после Леброна

Эксперт назвал неожиданного самого ценного игрока НБА после Леброна
Баскетбол / НБА 0

Известный эксперт Колин Каухерд поделился мнением об атакующем защитнике «Майами Хитс» Джимми Батлере. Каухерд назвал его самым ценным игроком НБА после лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Джимми Батлер, не считая Леброна, пожалуй, является одним из самых ценных игроков лиги», — приводит слова эксперта NBA Central.

С помощью Батлера «Майами» поднялась уже на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сам игрок в среднем набирает 21,4 очка, делает восемь результативных передач и 7,4 подбора. С такой игрой своего лидера у «Хитс» есть шанс повторить прошлогодний результат, когда команда из Флориды дошла до финала плей-офф, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом.

Джимми Батлер отказался от участия в Матче звёзд НБА. Названа причина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021