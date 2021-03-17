Эксперт назвал неожиданного самого ценного игрока НБА после Леброна

Известный эксперт Колин Каухерд поделился мнением об атакующем защитнике «Майами Хитс» Джимми Батлере. Каухерд назвал его самым ценным игроком НБА после лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Джимми Батлер, не считая Леброна, пожалуй, является одним из самых ценных игроков лиги», — приводит слова эксперта NBA Central.

С помощью Батлера «Майами» поднялась уже на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сам игрок в среднем набирает 21,4 очка, делает восемь результативных передач и 7,4 подбора. С такой игрой своего лидера у «Хитс» есть шанс повторить прошлогодний результат, когда команда из Флориды дошла до финала плей-офф, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом.