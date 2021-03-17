Леброн Джеймс назвал новую глобальную цель после покупки франшизы МЛБ

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о глобальной цели, которую он преследует. Ранее стало известно, что звёздный баскетболист вошёл в группу инвесторов Fenway Sports Group и приобрёл бейсбольную франшизу «Бостон Ред Сокс».

«В первую очередь хочу сказать, что здорово оказаться частью группы с FSG. Это отличные партнёры и замечательные люди. «Ред Сокс» — франшиза с богатой историей. И мы знаем историю Мировой серии, которую команда вернула в «Бостон». Через клуб прошли многие игроки, они несут в себе наследие.

Я всегда говорил, что моя цель — стать владельцем клуба НБА, могу дать столько всего игре. Я знаю, что необходимо, чтобы быть на таком уровне, разбираюсь в талантливых игроках, знаю, как управлять бизнесом.

В общем, моя цель — стать владельцем франшизы НБА. Рано или поздно», — цитирует Леброна Essentially Sports.