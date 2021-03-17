Марк Кьюбан прояснил трансферные планы «Далласа»
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал о трансферных планах команды.
«Если это не звезда, которая cможет изменить ход игры, то я не вижу смысла в приобретении игрока. Конечно, мы готовы вступить в переговоры о каком-нибудь великом игроке. Не думаю, что нам нужен простой обмен. В этом случае я предпочту, чтобы наша основа осталась такой, какой есть», — приводит слова Кьюбана Pickandroll со ссылкой на Mavs Step Back Podcast.
16 марта «Даллас Маверикс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:109. Лидер «Далласа» Лука Дончич повторил антирекорд команды. Он исполнил лишь пять штрафных бросков, реализовав четыре из них. Второй матч с «Клипперс» пройдёт завтра, 18 марта.
Лука Дончич отреагировал на антирекордное количество штрафных «Далласа» в истории
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