Три клуба вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ. В списке нет ЦСКА

«Зенит», УНИКС и «Зелёна-Гура» вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба соревнований.

«Зенит» (16-3) и УНИКС (15-4) занимают в турнирной таблице первое и второе места соответственно. «Зелёна-Гура» расположилась на пятой строчке, но провела уже 22 из 24 матчей регулярного чемпионата и не опустится ниже восьмого места.

Московский ЦСКА (13-5) после победы над «Химками» продолжает удерживать третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Химки» ведут борьбу за выход плей-офф, располагаясь на седьмой строчке с преобладающим количеством поражений — 8-9. 15 марта «Зенит» не без проблем обыграл «Парму» — 89:84. УНИКС на прошлой неделе разгромил «Калев», пропустив всего 49 очков — 76:49.