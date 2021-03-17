«Майами» избавился от Мейерса Леонарда

«Майами Хит» обменял центрового Мейерс Леонард и пик второго раунда драфта-2027 в «Оклахому» на форварда «Оклахома-Сити Тандер» Тревора Аризу, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Сделка почти завершена, стороны ждут, пока Леонард подпишет соглашение.
В этом месяце Леонард оказался в центре скандала. Он вёл трансляцию по Call of Duty на Twitch, где многократно использовал нецензурную лексику, а также употребил уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Леонард выведен был выведен из состава «Майами» на неопределённый срок. Впоследствии он принёс извинения владельцу клуба, партнёрам по команде, тренерам, персоналу, болельщикам и всем, кто имеет отношение к «Майами». Леонард признался, что не знал значение оскорбительного сленгового слова.
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