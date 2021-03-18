«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд, уступив дома «Голден Стэйт»

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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой гостей со счётом 108:94.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Хьюстона» Кевин Портер, набравший 25 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Голден Стэйт» внесли Джордан Пул (23 очка, 1 подбор и 2 передачи) и, отметившийся трипл-даблом, Дрэймонд Грин (16 очков, 12 подборов и 10 передач).

Таким образом, «Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд. Последняя победа была одержана 5 февраля над «Мемфис Гриззлиз» (115:103).

В параллельных встречах «Чикаго Буллз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (99:106), а «Бостон Селтикс» не справился с «Кливленд Кавальерс» (110:117).