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«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд, уступив дома «Голден Стэйт»

«Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд, уступив дома «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» принимал на домашнем паркете «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой гостей со счётом 108:94.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Хьюстона» Кевин Портер, набравший 25 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Голден Стэйт» внесли Джордан Пул (23 очка, 1 подбор и 2 передачи) и, отметившийся трипл-даблом, Дрэймонд Грин (16 очков, 12 подборов и 10 передач).

Таким образом, «Хьюстон» потерпел 17-е поражение подряд. Последняя победа была одержана 5 февраля над «Мемфис Гриззлиз» (115:103).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
94 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Портер - 25, Вуд - 21, Мартин - 13, Хаус - 11, Лэмб - 9, Джонс - 6, Браун - 4, Паттон - 3, Тэйт - 2, Гордон, Куруч, Маклемор, Нваба, Оладипо, Такер, Уолл, Экзам
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 23, Убре - 19, Карри - 18, Уиггинс - 17, Грин - 16, Луни - 7, Манньон - 5, Ли - 3, Бэйзмор, Крисс, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уонамэйкер

В параллельных встречах «Чикаго Буллз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» (99:106), а «Бостон Селтикс» не справился с «Кливленд Кавальерс» (110:117).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
99 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лавин - 29, Янг - 16, Картер - 10, Маркканен - 10, Уильямс - 10, Уайт - 9, Саторански - 7, Портер - 6, Валентайн - 2, Арчидиаконоу, Гэффорд, Дотсон, Корнет, Мокока, Темпл, Фелисио, Хатчинсон
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 20, Уайт - 17, Джонсон - 14, Миллз - 14, Мюррей - 14, Уокер - 11, Ойбанкс - 7, Гэй - 5, Васселл - 4, Бэйтс-Диоп, Дерозан, Джонс, Лайлз, Олдридж, Саманич, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 110
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 29, Гарлэнд - 25, Нэнс - 18, Окоро - 15, Осман - 10, Уэйд - 8, Аллен - 7, Макги - 5, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Кук, Лав, Принс, Стивенс, Томас, Уиндлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 28, Смарт - 19, Уильямс - 13, Притчард - 7, Оджелей - 5, Уильямс - 5, Тиг - 4, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Тайс, Томпсон, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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