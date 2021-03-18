«Хьюстон» обменял Пи Джей Такера
«Хьюстон Рокетс» обменяли форварда Пи Джей Такера в «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Хьюстон» получил разыгрывающего Ди Джей Огастина, форварда Ди Джей Уилсона и незащищённый пик первого раунда драфта НБА 2023 года, а также право обменять пик второго раунда драфта-2021 на пик первого раунда «Бакс» (если тот не окажется в топ-9). Контракт Огастина действует ещё два года, на сезон-2022/2023 зарплата не гарантирована.
В «Милуоки» перешли форвард Родион Куруц и пик первого раунда драфта-2022, принадлежащий самим «Бакс». Контракт Такера истекает этим летом, в соглашении Куруца есть опция клуба на следующий год. Кроме того, в рамках сделки «Милуоки» отправит в «Финикс» Тори Крэйга.
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