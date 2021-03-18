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В НБА оформили 6 трипл-даблов за день. Это новый рекорд в истории

Во время очередных матчей регулярного чемпионата НБА был установлен новый рекорд по количеству трипл-даблов за день. Так, сразу шесть игроков отметились трипл-даблами.

В матче «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (94:108) трипл-даблл оформил лидер «Уорриорз» Дрэймонд Грин. Он набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден в матче с «Индиана Пэйсерс» (124:115) набрал 40 очков, сделал 10 подборов и 15 передач. Форвард «Индианы» Домантас Сабонис набрал 18 очков, сделал 11 передач и 11 подборов.

Никола Йокич в матче «Денвер Наггетс» — «Шарлотт Хорнетс» (129:104) набрал 12 очков и сделал 10 передач и 10 подборов.

Разыгрывающий «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс в матче с «Милуоки Бакс» (105:109 ОТ) набрал 13 очков, сделал 10 подборов и 12 передач.

И ещё один трипл-дабл на счету защитника «Вашингтон Уизардс» Рассела Уэстбрука. Он в матче с «Сакраменто Кингз» (119:121) набрал 26 очков, сделал 14 подборов и 10 передач.