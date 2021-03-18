229-сантиметровый экс-игрок НБА оказался парализованным

Бывший центровой НБА Шон Брэдли рассказал о своём состоянии, его слова обнародовала пресс-служба «Даллас Маверикс». 20 января он попал в ДТП, баскетболиста, ехавшего на велосипеде, сбил автомобиль. Инцидент произошёл недалеко от дома Брэдли, расположенного в Сент-Джордже (штат Юта).

Центровой с ростом 229 сантиметра оказался парализован. В результате ДТП он получил травму спинного мозга.

Брэдли на протяжении восьми недель находился в больнице, ему провели операцию на шее. К сожалению, пока улучшений нет. При этом баскетболист продолжает восстановление и надеется, что сможет вернуться к нормальной жизни.

Брэдли был выбран на драфте 1993 года под вторым номером. Он провёл в НБА 12 сезонов, выступал за «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» (в настоящее время — «Бруклин Нетс») и «Даллас».