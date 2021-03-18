Мантас Калниетис назвал преимущество «Локомотива-Кубань» над другими соперниками

Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис рассказал, каким преимуществом перед соперниками, по его мнению, обладает команда.
«На самом деле Найджел Уильямс-Госс играет большую роль в нашей атаке. С его приходом мы стали гораздо лучше двигать мяч. Так что дело не только в литовцах, на победу работают все. Думаю, в этом и есть сила нашей команды. У нас нет человека, который каждый матч будет забивать по 20-25 очков. Соперник никогда не знает, кто сегодня представляет наибольшую угрозу и проведет результативную игру», — приводит слова Калниетиса тележурнал «Вид сверху».
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. Найджел Уильямс-Госс пополнил состав клуба в начале января 2021 года. В среднем, за матч защитник набирает 18 очков, совершает 4 подбора и отдает 6 передач.
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