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Мантас Калниетис назвал преимущество «Локомотива-Кубань» над другими соперниками

Мантас Калниетис назвал преимущество «Локомотива-Кубань» над другими соперниками
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис рассказал, каким преимуществом перед соперниками, по его мнению, обладает команда.

«На самом деле Найджел Уильямс-Госс играет большую роль в нашей атаке. С его приходом мы стали гораздо лучше двигать мяч. Так что дело не только в литовцах, на победу работают все. Думаю, в этом и есть сила нашей команды. У нас нет человека, который каждый матч будет забивать по 20-25 очков. Соперник никогда не знает, кто сегодня представляет наибольшую угрозу и проведет результативную игру», — приводит слова Калниетиса тележурнал «Вид сверху».

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. Найджел Уильямс-Госс пополнил состав клуба в начале января 2021 года. В среднем, за матч защитник набирает 18 очков, совершает 4 подбора и отдает 6 передач.

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