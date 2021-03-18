У «Реала» есть две кадровые потери перед матчем с ЦСКА

У мадридского «Реала» есть две кадровые потери перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, сообщил главный тренер команды Пабло Ласо. Специалист подтвердил, что защитник Серихо Льюль и лёгкий форвард Руди Фернандес по-прежнему не вернулись в строй.

«В принципе, будут 13 игроков, которые тренировались в течение недели. У нас не было никаких проблем. Алекс Тайус более-менее восстановился после растяжения, поэтому мы оставляем 13 игроков», — приводит слова Ласо AS.

Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 18 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.После 28 матчей ЦСКА занимает в турнирной таблице Евролиги четвёртое место, выиграв 18 встреч. «Реал», на счету которого 17 побед в 29 матчах, — на шестом месте.