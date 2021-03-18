Джеймс Харден покорил уникальное достижение Джордана, Чемберлена и Брайанта
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерз» (124:115) оформил трипл-дабл из 40 очков (13/27 с игры), 10 подборов и 15 передач.
Харден стал четвертым игроком в истории НБА, который набирал больше 40 очков как минимум в 100 матчах за карьеру. Он присоединился к Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Майклу Джордану.
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14 марта Харден и вместе с форвардом «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони превзошли легендарных Ларри Бёрда и Хакима Оладжьювона по очкам за карьеру в НБА. По количеству очков Харден занимает 33-е место в истории, набрав за всю карьеру 21 853 очка.
Джеймс Харден и Кармело Энтони превзошли знаменательные достижения двух легенд НБА
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