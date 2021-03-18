Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри из-за травмы

«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил травму спины в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» (108:94).

Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Карри неудачно упал после дальнего броска и повредил копчик.

«Он сказал, что будет в порядке в долгосрочной перспективе. Травма однозначно будет беспокоить его в ближайшие несколько дней. Не знаю, сыграет ли он с «Мемфис Гриззлиз». Возможно, всё будет нормально к следующей неделе. Посмотрим. Но не воспринимайте это слишком серьёзно. Возможно, Стеф будет тренироваться уже в четверг. Это всё, что я знаю. Как только узнаем что-то новое, сразу же сообщим», — приводит слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра ESPN.

«Хьюстон» выдал антирекорд по серии поражений в истории, уступив дома «Голден Стэйт»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021