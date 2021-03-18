«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри из-за травмы

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил травму спины в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» (108:94).

Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Карри неудачно упал после дальнего броска и повредил копчик.

«Он сказал, что будет в порядке в долгосрочной перспективе. Травма однозначно будет беспокоить его в ближайшие несколько дней. Не знаю, сыграет ли он с «Мемфис Гриззлиз». Возможно, всё будет нормально к следующей неделе. Посмотрим. Но не воспринимайте это слишком серьёзно. Возможно, Стеф будет тренироваться уже в четверг. Это всё, что я знаю. Как только узнаем что-то новое, сразу же сообщим», — приводит слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра ESPN.