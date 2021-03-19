Леброн Джеймс покорил знаменательную отметку в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил знаменательную отметку в НБА — он поднялся на 20-е место по количеству проведённых матчей.
Победа над «Шарлотт Хорнетс» (116:105) стала для Леброна 1305-м матчем в НБА. С 20-й строчки форвард сместил Андре Миллера. В ближайшее время Джеймс может обойти Бака Уильямса, на счету которого 1307 игр.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
Наибольшее количество матчей в НБА за всю карьеру провёл Роберт Пэриш — 1611 матчей. В топ-3 списка входят также Карим Абдул-Джаббар (1560) и Винс Картер (1541).
В матче с «Шарлотт» Леброн набрал 37 очков. В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Атланта Хоукс».
«Лейкерс» с двузначной разницей обыграли «Шарлотт» благодаря 37 очкам Леброна
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