Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил знаменательную отметку в НБА — он поднялся на 20-е место по количеству проведённых матчей.

Победа над «Шарлотт Хорнетс» (116:105) стала для Леброна 1305-м матчем в НБА. С 20-й строчки форвард сместил Андре Миллера. В ближайшее время Джеймс может обойти Бака Уильямса, на счету которого 1307 игр.

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Наибольшее количество матчей в НБА за всю карьеру провёл Роберт Пэриш — 1611 матчей. В топ-3 списка входят также Карим Абдул-Джаббар (1560) и Винс Картер (1541).

В матче с «Шарлотт» Леброн набрал 37 очков. В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Атланта Хоукс».