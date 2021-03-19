Брэдли Бил прервал вопиющую антирекордную серию в истории НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил прервал антирекордную серию в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (131:122) Бил набрал 43 очка. Впервые с 2019 года матч, в котором Бил набрал более 40 очков, завершился победой его команды. До этого 11 матчей подряд, в которых баскетболист показывал такую результативность, заканчивались поражениями.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс».

В матче с «Ютой», помимо Била, лучшими на площадке стали оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (35 очков, 15 подборов и 13 передач) и Руи Хатимура (12 очков). В следующем матче «Вашингтон» ждёт встреча против «Торонто Рэпторс».