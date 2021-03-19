Популярная инстаграм-модель забеременела от игрока НБА
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон скоро станет отцом, сообщает Awesemo Sideaction.
По данным источника, подруга Вашингтона — популярная инстаграм-модель Бриттани Реннер — беременна от игрока. Сообщается, что девушка родит уже в мае. Слухи о беременности Реннер появились некоторое время назад, после того как модель начала скрывать свой живот на фотографиях.
Посмотреть фотографию можно на странице Бриттани Реннер в «Инстаграме».
Реннер и Вашингтон начали встречаться в июне 2020 года.
Сегодня, 19 марта, в матче регулярного чемпионата НБА «Хорнетс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:116. Пи Джей Вашингтон набрал в матче 18 очков. Наиболее результативными игроками «Хорнетс» стали также Ламело Болл (26 очков) и Терри Розир (20 очков).
«Лейкерс» с двузначной разницей обыграли «Шарлотт» благодаря 37 очкам Леброна
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
-
09:43
-
08:31
-
08:06
-
06:25
-
00:56
- 20 марта 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:31
-
21:57
-
21:46
-
21:31
-
20:56
-
18:47
-
18:06
-
17:06
-
16:44
-
15:40
-
14:40
-
13:23
-
13:01
-
11:08
-
10:14
-
09:59
-
08:11
-
05:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам