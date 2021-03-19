Популярная инстаграм-модель забеременела от игрока НБА

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон скоро станет отцом, сообщает Awesemo Sideaction.

По данным источника, подруга Вашингтона — популярная инстаграм-модель Бриттани Реннер — беременна от игрока. Сообщается, что девушка родит уже в мае. Слухи о беременности Реннер появились некоторое время назад, после того как модель начала скрывать свой живот на фотографиях.

Посмотреть фотографию можно на странице Бриттани Реннер в «Инстаграме».

Реннер и Вашингтон начали встречаться в июне 2020 года.

Сегодня, 19 марта, в матче регулярного чемпионата НБА «Хорнетс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:116. Пи Джей Вашингтон набрал в матче 18 очков. Наиболее результативными игроками «Хорнетс» стали также Ламело Болл (26 очков) и Терри Розир (20 очков).