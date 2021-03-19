Леброн Джеймс высказал мнение о Лонзо и Ламело Боллах

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле и его брате, разыгрывающем «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болле.

«Ламело чертовски хорош для своего возраста. У него есть скорость, способность забрасывать любые мячи из краски, флоатеры, трёхочковые. Он будет становиться только лучше с каждой игрой, набираться опыта. Он будет становиться всё лучше и лучше с каждым сезоном, в ходе своей карьеры и так далее, и так далее. Он и Лонзо — два уникальных игрока в нашей лиге, и они показывают себя каждый вечер», — сказал Леброн.

Недавно Ламело покорил редкий рекорд Мэджика Джонсона. В 17 первых матчах в карьере Болл набрал 340 очков, совершил 107 подборов и отдал 115 результативных передач. Таким образом, Болл стал третьим игроком, набравшим не менее 300 очков, совершившим не менее 100 подборов и отдавшим не менее 100 передач за первые 17 матчей.