Леброн Джеймс высказал мнение о Лонзо и Ламело Боллах

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле и его брате, разыгрывающем «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болле.
«Ламело чертовски хорош для своего возраста. У него есть скорость, способность забрасывать любые мячи из краски, флоатеры, трёхочковые. Он будет становиться только лучше с каждой игрой, набираться опыта. Он будет становиться всё лучше и лучше с каждым сезоном, в ходе своей карьеры и так далее, и так далее. Он и Лонзо — два уникальных игрока в нашей лиге, и они показывают себя каждый вечер», — сказал Леброн.
Недавно Ламело покорил редкий рекорд Мэджика Джонсона. В 17 первых матчах в карьере Болл набрал 340 очков, совершил 107 подборов и отдал 115 результативных передач. Таким образом, Болл стал третьим игроком, набравшим не менее 300 очков, совершившим не менее 100 подборов и отдавшим не менее 100 передач за первые 17 матчей.
- 21 марта 2021
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
-
09:43
-
08:31
-
08:06
-
06:25
-
00:56
- 20 марта 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:31
-
21:57
-
21:46
-
21:31
-
20:56
-
18:47
-
18:06
-
17:06
-
16:44
-
15:40
-
14:40
-
13:23
-
13:01
-
11:08
-
10:14
-
09:59
-
08:11
-
05:57