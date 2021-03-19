«Хьюстон» выставил «Голден Стэйт» слишком высокую цену за Виктора Оладипо
Боссы «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели переговоры на предмет возможного обмена защитника техасцев Виктора Оладипо, сообщает San Francisco Chronicle.
Калифорнийцы заинтересованы в услугах баскетболиста, но руководство «Хьюстона» запросило за игрока непомерно высокую цену. В обмен на Оладипо «Хьюстон» хочет заполучить либо второго номера драфта-2020, центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймса Уайзмена, или защищённый в топ-3 пик 1-го раунда «Миннесоты» на драфте-2021. В «Голден Стэйт» не готовы пойти на такие условия и потому пока свернули переговоры.
В нынешнем регулярном чемпионате Виктор Оладипо принял участие в 27 матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,7 передачи.
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