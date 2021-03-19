Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» выставил «Голден Стэйт» слишком высокую цену за Виктора Оладипо

«Хьюстон» выставил «Голден Стэйт» слишком высокую цену за Виктора Оладипо
Баскетбол / НБА 0

Боссы «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели переговоры на предмет возможного обмена защитника техасцев Виктора Оладипо, сообщает San Francisco Chronicle.

Калифорнийцы заинтересованы в услугах баскетболиста, но руководство «Хьюстона» запросило за игрока непомерно высокую цену. В обмен на Оладипо «Хьюстон» хочет заполучить либо второго номера драфта-2020, центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймса Уайзмена, или защищённый в топ-3 пик 1-го раунда «Миннесоты» на драфте-2021. В «Голден Стэйт» не готовы пойти на такие условия и потому пока свернули переговоры.

В нынешнем регулярном чемпионате Виктор Оладипо принял участие в 27 матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,7 передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021