«Хьюстон» выставил «Голден Стэйт» слишком высокую цену за Виктора Оладипо

Боссы «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели переговоры на предмет возможного обмена защитника техасцев Виктора Оладипо, сообщает San Francisco Chronicle.

Калифорнийцы заинтересованы в услугах баскетболиста, но руководство «Хьюстона» запросило за игрока непомерно высокую цену. В обмен на Оладипо «Хьюстон» хочет заполучить либо второго номера драфта-2020, центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймса Уайзмена, или защищённый в топ-3 пик 1-го раунда «Миннесоты» на драфте-2021. В «Голден Стэйт» не готовы пойти на такие условия и потому пока свернули переговоры.

В нынешнем регулярном чемпионате Виктор Оладипо принял участие в 27 матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,7 передачи.