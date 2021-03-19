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«Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге

«Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Валенсию».

Команда из Московской области неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 10 очков — 17:27. К большому перерыву подопечные Мальцева немного сократили отставание — 38:44. Тем не менее, в третьей десятиминутке «Валенсия» снова прибавила — 58:49. В ходе заключительного игрового отрезка гости вели с перевесом в 19 очков, но в итоге удовлетворились победой со счётом 77:68.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, записавший в актив 18 очков, в шаге от дабл-дабла остановился Майк Тоби — 12 очков и 9 подборов. У «Химок» 20 очков и 7 подборов на счету Джордана Микки. Ещё 16 очков на счету Сергея Карасёва.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
19 марта 2021, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
68 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Химки: Мики - 20, Карасёв - 16, Макколум - 10, Зайцев - 6, Моня - 6, Валиев - 5, Понкрашов - 3, Воронов - 2, Вяльцев, Кадошников, Одиноков, Шарапов
Валенсия: Деррик Уильямс - 18, Тоби - 12, Калинич - 10, Препелич - 10, Лабери - 9, Сан Эметерио - 6, Херманнссон - 5, Састре - 4, Прадилья - 3, Вивес, Маринкович, ван Россом
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