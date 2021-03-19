Андрей Мальцев: сегодня «Валенсия» сыграла лучше нас

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (68:77), отдав должное гостям из Испании.
«Поздравляю «Валенсию» с победой, сегодня они сыграли лучше нас. Мы провалили первую четверть, потом потратили очень много сил на то, чтобы достать соперника. Моментами играли в защите очень неплохо, ребята давали хорошую энергию, благодаря чему мы вернулись в игру.
Однако не повезло в завершающих моментах: где-то проиграли отскок, где-то смазали чистый бросок, где-то ошиблись — всё понемногу и вылилось в поражение. Для меня и всего нашего тренерского штаба ключевой стала именно первая четверть», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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