«Невозможно было остановить». Сергей Панов рассказал об игре против Доминика Уилкинса

Бывший баскетболист ЦСКА и сборной России, а ныне функционер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов вспомнил об участии в «Финале четырёх» Евролиги, в котором «армейцам» пришлось противостоять «Панатинаикосу», ведомому Домиником Уилкинсом.
«В 1996 году мы познали вкус матчей «Финала четырёх» Евролиги в Париже. Тогда мы играли против Доминика Уилкинса. Тогда я ещё раз понял, какая большая разница в уровне существует между Европой и НБА. В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне и в 1994 году на чемпионате мира в Торонто я уже сталкивался с такими матчами. Но в «Финале четырёх» Евролиги Доминика Уилкинса в составе «Панатинаикоса» было невозможно остановить», — приводит слова Сергея Панова греческое издание Gazzetta.gr.
Доминик Уилкинс — один из самых доминирующих игроков НБА в 80-90-х годах. Форвард является многократным участником Матча звёзд. Доминик завоёвывал звание лучшего снайпера регулярного чемпионата. Кроме того, он занимает 14-е место в списке самых результативных игроков НБА в истории.
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