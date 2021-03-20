«Милан» и «Анадолу Эфес» уступили «Барселоне» и «Баварии», пропустив ЦСКА вперёд в таблице

В Евролиге завершился 30-й тур регулярного чемпионата. В его ходе состоялось несколько важных матчей. Так, «Милан» на домашней арене принимал «Барселону». Команда из Италии ничего не сумела поделать с натиском каталонцев, проиграв в итоге с крупным счётом — 56:72.
Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков. Интересной статистикой отметился Ник Калатес, не набравший ни одного очка, но собравший 6 подборов и совершивший 11 передач. У «Милана» лишь один игрок вышел на двузначный показатель набранных очков — 10 баллов в активе Шейвона Шилдса.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В ещё одном матче «Бавария» на домашней арене с трудом остановила «Анадолу Эфес» (80:79), который до этого выиграл восемь игр кряду. Лучшим в составе «Баварии» стал Владимир Лучич, набравший 18 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Василие Мицича.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Поражения «Милана» (19-11) и «Анадолу Эфес» (19-11) позволили ЦСКА (19-10) обойти обе эти команды в турнирной таблице. Московский клуб поднялся на второе место и уступает только «Барселоне» (22-8). Ещё в одном матче дня «Панатинаикос» уступил «Црвене Звезде» — 82:86 (23:17, 17:23, 19:20, 23:26).
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