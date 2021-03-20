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«Милан» и «Анадолу Эфес» уступили «Барселоне» и «Баварии», пропустив ЦСКА вперёд в таблице

«Милан» и «Анадолу Эфес» уступили «Барселоне» и «Баварии», пропустив ЦСКА вперёд в таблице
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершился 30-й тур регулярного чемпионата. В его ходе состоялось несколько важных матчей. Так, «Милан» на домашней арене принимал «Барселону». Команда из Италии ничего не сумела поделать с натиском каталонцев, проиграв в итоге с крупным счётом — 56:72.

Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 15 очков. Интересной статистикой отметился Ник Калатес, не набравший ни одного очка, но собравший 6 подборов и совершивший 11 передач. У «Милана» лишь один игрок вышел на двузначный показатель набранных очков — 10 баллов в активе Шейвона Шилдса.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2021, пятница. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
56 : 72
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Шилдс - 10, Эванс - 9, Ледей - 8, Мораскини - 8, Пантер - 7, Мицов - 6, Хайнс - 4, Брукс - 2, Датоме - 2, Родригес, Ролл, Тарчевски
Барселона: Миротич - 15, Ханга - 11, Дэвис - 8, Клавер - 7, Абринес - 6, Ориола - 6, Хиггинс - 6, Шмитс - 6, Вестерманн - 5, Курич - 2, Больмаро, Калатес

В ещё одном матче «Бавария» на домашней арене с трудом остановила «Анадолу Эфес» (80:79), который до этого выиграл восемь игр кряду. Лучшим в составе «Баварии» стал Владимир Лучич, набравший 18 очков. У стамбульцев 19 очков на счету Василие Мицича.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Поражения «Милана» (19-11) и «Анадолу Эфес» (19-11) позволили ЦСКА (19-10) обойти обе эти команды в турнирной таблице. Московский клуб поднялся на второе место и уступает только «Барселоне» (22-8). Ещё в одном матче дня «Панатинаикос» уступил «Црвене Звезде» — 82:86 (23:17, 17:23, 19:20, 23:26).

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2021, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
80 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Лучич - 18, Рейнольдс - 14, Болдуин - 12, Ципсер - 12, Сили - 10, Гист - 6, Шишко - 4, Джонсон - 2, Уэйлер-Бэбб - 2, Кремер, Радошевич, Флаккадори
Анадолу Эфес: Мичич - 19, Ларкин - 16, Бьёбуа - 14, Морман - 8, Данстон - 6, Симон - 6, Андерсон - 5, Шанлы - 5, Балбай, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
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