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«Орландо» победил «Бруклин», «Голден Стэйт» без Карри обыграл «Мемфис»

«Орландо» победил «Бруклин», «Голден Стэйт» без Карри обыграл «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 121:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Аарон Гордон (38 очков), Эван Фурнье (31 очко) и Никола Вучевич (22 очка и 14 подборов). У «Бруклина» наиболее результативными на паркете стали Кайри Ирвинг (43 очка), Джеймс Харден (19 очков) и Джо Харрис (16 очков). «Мэджик» прервал свою серию из девяти поражений, а «Нетс» проиграли впервые за семь встреч.

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» без Стефена Карри на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 111:103. У победителей лучшими в игре стали Эндрю Уиггинс (40 очков), Джордан Пул (25 очков) и Дэмион Ли (21 очко). У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче были Джа Морант (14 очков), Грейсон Аллен (14 очков) и Брэндон Кларк (13 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бостон» – «Сакраменто» (96:107), «Кливленд» – «Сан-Антонио» (110:116), «Торонто» – «Юта» (112:115), «Майами» – «Индиана» (110:137), «Хьюстон» – «Детройт» (100:113).

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Гордон - 38, Фурнье - 31, Вучевич - 22, Рэндл - 13, Амину - 5, Бэйкон - 5, Океке - 3, Бамба - 2, Берч - 2, Айзек, Картер-Уильямс, Кларк, Мане, Росс, Фульц, Эннис, Энтони
Бруклин Нетс: Ирвинг - 43, Харден - 19, Харрис - 16, Джордан - 8, Браун - 7, Клэкстон - 7, Шамет - 6, Джонсон - 4, Грин - 3, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Аллен - 14, Морант - 14, Кларк - 13, Валанчюнас - 10, Мелтон - 9, Бейн - 8, Брукс - 8, Андерсон - 7, Тиллман - 6, Уинслоу - 5, Джонс - 3, Кончар - 3, Тийе - 3, Джексон, Дьенг, Макдермотт, Портер
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 40, Пул - 25, Ли - 21, Луни - 11, Уонамэйкер - 7, Убре - 4, Бэйзмор - 3, Мюлдер - 3, Грин - 2, Карри, Крисс, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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