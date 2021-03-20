Свидетельница сообщила, что баскетболист Шабалкин был пьян, когда его таранила машина

Пассажирка такси, у водителя которого возник конфликт с бывшим игроком сборной России Никитой Шабалкиным, раскрыла подробности инцидента. По словам пассажирки, спортсмен был пьян, сообщает телеграм-канал Mash.
Женщина рассказала, что Шабалкин пытался перейти дорогу в неположенном месте, а затем атаковал машину. На видео видно, как баскетболист бьёт по автомобилю ногой.
В дальнейшем шофёр доехал до ближайшего поста ДПС и рассказал о случившемся.
Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.
Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и других.
- 21 марта 2021
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
-
09:43
-
08:31
-
08:06
-
06:25
-
00:56
- 20 марта 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:31
-
21:57
-
21:46
-
21:31
-
20:56
-
18:47
-
18:06
-
17:06
-
16:44
-
15:40
-
14:40
-
13:23
-
13:01
-
11:08
-
10:14
-
09:59
-
08:11
-
05:57