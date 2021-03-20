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Свидетельница сообщила, что баскетболист Шабалкин был пьян, когда его таранила машина

Пассажирка такси, у водителя которого возник конфликт с бывшим игроком сборной России Никитой Шабалкиным, раскрыла подробности инцидента. По словам пассажирки, спортсмен был пьян, сообщает телеграм-канал Mash.

Женщина рассказала, что Шабалкин пытался перейти дорогу в неположенном месте, а затем атаковал машину. На видео видно, как баскетболист бьёт по автомобилю ногой.

В дальнейшем шофёр доехал до ближайшего поста ДПС и рассказал о случившемся.

Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.

Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и других.