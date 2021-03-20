«Торонто» принял решение по Кайлу Лоури

Руководство «Торонто Рэпторс» приняло решение попытаться сохранить в команде разыгрывающего Кайла Лоури. Действующий контракт опытного игрока истекает по окончании сезона. Им интересуются клубы-лидеры чемпионата.

Как утверждает инсайдер TSN Джош Левенберг, «Торонто» не будет обменивать игрока до дедлайна.

«Источники сообщают, что «Торонто» сообщает интересующимся клубам о желании сохранить Лоури. Конечно, никогда не говори никогда. Но прямо сейчас всё выглядит так, что Кайл останется в «Торонто» до конца сезона», — написал Левенберг в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Лоури в среднем набирает 17,8 очка, делает 7,5 передачи и 5,6 подбора за матч.

Ранее сообщалось, что Лоури хочет перейти в «Филадельфию Сиксерс».