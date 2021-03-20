«Лейкерс» потеряли Леброна Джеймса из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул правую ногу в начале второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс».



Леброн сначала остался в игре и в следующей атаке реализовал трёхочковый бросок, но позже был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку. Покидая площадку, Джеймс со злости швырнул стоявший на пути стул. Степень серьёзности травмы Джеймса покажет дальнейшее медицинское обследование.

«Лейкерс» (28-13) выиграли четыре последних матча регулярного чемпионата. Клуб из «Лос-Анджелеса» уже более месяца вынужден обходиться без помощи тяжёлого форварда Энтони Дэвиса, который продолжает восстанавливаться после травм икроножной мышцы и ахиллова сухожилия.