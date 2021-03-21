«Лейкерс» проиграли «Атланте», лишившись Леброна Джеймса из-за травмы

В Лос-Анджелесе завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Атланта Хоукс».
Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:94. Первая четверть осталась за «ястребами», которые ушли в трёхочковый отрыв. К большому перерыву впереди с минимальным преимуществом оказались «Лейкерс». Но в третьей четверти «Атланта» совершила рывок, поставивший соперника в сложное положение. Заключительную четверть хозяева выиграли, но этого оказалось недостаточно.
Более того, «Лейкерс» ещё и лишились Леброна Джеймса. Форвард в начале второй четверти подвернул ногу. Сперва он смог продолжить игру, но затем покинул площадку и больше не возвращался.
Самым результативным игроком матча стал Джон Коллинз, он принёс «Атланте» 27 очков, а также сделал 10 подборов. У «Лейкерс» 23 очка и 11 подборов набрал Монтреэл Харрелл.
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