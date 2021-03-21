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«Лейкерс» проиграли «Атланте», лишившись Леброна Джеймса из-за травмы

«Лейкерс» проиграли «Атланте», лишившись Леброна Джеймса из-за травмы
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Атланта Хоукс».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:94. Первая четверть осталась за «ястребами», которые ушли в трёхочковый отрыв. К большому перерыву впереди с минимальным преимуществом оказались «Лейкерс». Но в третьей четверти «Атланта» совершила рывок, поставивший соперника в сложное положение. Заключительную четверть хозяева выиграли, но этого оказалось недостаточно.

Более того, «Лейкерс» ещё и лишились Леброна Джеймса. Форвард в начале второй четверти подвернул ногу. Сперва он смог продолжить игру, но затем покинул площадку и больше не возвращался.

Самым результативным игроком матча стал Джон Коллинз, он принёс «Атланте» 27 очков, а также сделал 10 подборов. У «Лейкерс» 23 очка и 11 подборов набрал Монтреэл Харрелл.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 99
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 23, Шрёдер - 16, Моррис - 12, Джеймс - 10, Мэттьюз - 9, Хортон-Такер - 9, Кузма - 8, Джонс - 4, Карузо - 3, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Марк Газоль
Атланта Хоукс: Коллинс - 27, Галлинари - 18, Янг - 14, Богданович - 10, Хилл - 9, Капела - 8, Хаертер - 8, Снелл - 3, Рондо - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Фернанду, Хантер
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