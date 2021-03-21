Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на неопределённый срок с растяжением связок правого голеностопного сустава, сообщает ESPN.

Джеймс покинул площадку за 10 минут до конца второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (94:99) после столкновения с форвардом соперника Соломоном Хиллом. Уходя в раздевалку, Леброн со злости швырнул стоявший на пути стул. По окончании матча Джеймсу сразу были сделаны рентген и МРТ лодыжки. МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги.

Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021