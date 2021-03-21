Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на неопределённый срок с растяжением связок правого голеностопного сустава, сообщает ESPN.



Джеймс покинул площадку за 10 минут до конца второй четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (94:99) после столкновения с форвардом соперника Соломоном Хиллом. Уходя в раздевалку, Леброн со злости швырнул стоявший на пути стул. По окончании матча Джеймсу сразу были сделаны рентген и МРТ лодыжки. МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги.

Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.