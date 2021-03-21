«Лейкерс» обвинили игрока «Атланты» в умышленном травмировании Леброна. Тот отреагировал

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрезл Харрелл, Деннис Шрёдер и Кайл Кузма считают, что форвард «Атланта Хоукс» Соломон Хилл умышленно нанёс травму лидеру их партнёру по команде Леброну Джеймсу в матче регулярного чемпионата НБА.



«Парень бросился за мячом, подогнув под собой ногу. Мне абсолютно не кажется, что это была борьба за мяч. Ему нужно было пройти сквозь ногу соперника, чтобы достать мяч. Он стоял боком. Мяч был позади него. Он прыгал под углом, я не понимаю, как можно считать это борьбой за мяч», – приводит слова Харрелла ESPN.



«У него не было необходимости так бросаться в ноги», – добавил Шрёдер.

«Я бы никогда не проявил неуважение к игре и не стал бы выводить игрока из строя намеренно. Он это знает. Это самое главное. Молюсь о его скорейшем выздоровлении», – ответил Хилл на обвинения на своей странице в «Твиттере».