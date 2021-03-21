«Зенит» наметил трансферную цель на следующий сезон
«Зенит» и «Маккаби» интересуются американским защитником «Жальгириса» Томасом Уолкапом, сообщает итальянский журналист Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
В Евролиге американец в среднем набирает 7,4 очка и 4,5 передачи за матч.
18 марта «Зенит» потерпел поражение от «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:79. За последние 4,5 минуты матча «Зенит» набрал только 3 очка, в итоге «Баскония» совершила мощный рывок, отыграв отставание в 14 очков, и вырвала победу. Это второе подряд поражение петербургского клуба в Евролиге.
В следующем матче Евролиги «Зениту» предстоит игра с «Химками». Матч состоится 26 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Маккаби» и «Жалькирис» сыграют друг с другом днём ранее — 25 марта.
Гомельский предположил, где окажется «Зенит» по итогам регулярного чемпионата Евролиги
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