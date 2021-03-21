Леброн Джеймс отреагировал на вылет из-за травмы на неопределённый срок

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями в связи с травмой, полученной во время матча регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (94:99).



«Ничто не злит и не огорчает меня больше, чем то, что я не могу помочь своим партнерам по команде! Мне больно внутри и снаружи. Дорога обратно к восстановлению начинается. Скоро вернусь, как будто никогда и не уходил», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».



Леброн выбыл из строя на неопределенный срок с растяжением связок правого голеностопного сустава. Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

