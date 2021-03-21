Деннис Шрёдер высказался после появления информации о желании получать $ 20+ млн в год

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер рассказал, что хочет остаться в клубе надолго.
«Когда что-то идёт не так, я говорю об этом — в уважительной форме, но прямо. Пока что здесь всё просто идеально. Я хочу надолго остаться частью этой организации.
Нам действительно не о чем беспокоиться. За восемь лет я ни разу не почувствовал, что летом должен сесть и обдумать другие варианты. Мы выбираем примерно между «может, просто продлим контракт?» и «может, подождать до лета?». Потому что, в конце концов, я хочу остаться в «Лейкерс» надолго. Я всегда говорю об этом честно», — приводит слова Шрёдера Orange County Register.
Сообщалось, что ради сохранения Шрёдера в составе «Лейкерс» придётся раскошелиться — защитнику сборной Германии нужно будет предложить более $ 20 млн в год.
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