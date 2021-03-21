В «Оклахоме» высказались о дебюте Святослава Михайлюка за команду

Главный тренер «Оклахома Сити-Тандер» Марк Дэйгнолт оценил дебют украинского лёгкого форварда Святослава Михайлюка в команде.

«Я был очень впечатлён тем, как он вышел на площадку и просто попытался вписаться в то, что мы делаем. Очень уважаю то, как он к этому подошёл. Всегда интересно наблюдать за новичком в команде. Но мы могли бы сделать так, чтобы он был немного более агрессивным.



Когда у нас появляется новый баскетболист, мы хотим понять, кто он и как он играет. Но при этом мы не делаем слишком много выводов, основываясь на его предыдущем опыте, потому что в разных командах условия отличаются», — приводит слова Дэйгнолта USA Today.

Михайлюка обменяли из «Детройт Пистонс» на защитника Хамиду Диалло.