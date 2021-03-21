Гомельский назвал четырёх игроков «Реала», которым нужна немедленная замена
Известный российский комментатор Владимир Гомельский назвал четырёх игроков мадридского «Реала», которым нужна немедленная замена.
«В «Реале» назрела смена поколений. Серхио Льюль, Руди Фернандес, Джейси Кэрролл, Фелипе Рейес — это треть команды. Им всем нужна немедленная замена. У меня создаётся такое впечатление, что тренер Пабло Ласо не имеет полномочий, чтобы принять решение по прощанию с ветеранами», — написал Гомельский на своём сайте.
19 марта мадридский «Реал» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги — 89:96. ЦСКА ни разу не уступал в счёте с самого начала и до финальной сирены. Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка, ещё 22 балла в активе Майка Джеймса.
Гомельский ответил на вопрос, существует ли российский тренер, отвечающий требованиям ЦСКА
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