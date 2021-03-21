Аренас назвал молодого игрока, который через 2-3 года будет на уровне Коби Брайанта

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас назвал игрока, которого через несколько лет можно будет сравнивать с легендарным Коби Брайантом по уровню влияния на игру своей команды. По словам специалиста, таковым станет один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

«Мне нравится игра Тейтума. Он играет в своём темпе, всё контролирует, никогда не спешит. Он чертовски уверен в себе. Джейсон никогда не делает на площадке того, что не умеет. Это важное качество для молодого игрока. Мы с самого начала знали, что он будет мотором «Бостона», даже тогда, когда в «Селтикс» был Ирвинг.

В ближайшие годы мы увидим, что в матчах он будет доминировать на уровне Брайанта. У него есть всё для такого сравнения. Он всегда может себя найти на площадке, независимо от обстоятельств. Точно так, как это делал Коби», — приводит слова Аренаса Parlons-Basket.