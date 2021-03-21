ЦСКА прибыл на матч в Таллин без двух ведущих игроков

Завтра, 22 марта, московский ЦСКА проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Таллине, где встретится с «Калевом».

На игру с флагманом эстонского баскетбола ЦСКА прибыл не в оптимальном составе. Команде из Москвы в этой встрече не помогут Майк Джеймс и Дэрран Хиллиард, сообщает официальный сайт клуба. Первому тренеры предоставили отдых, а второй восстанавливается после болезни. Тринадцатым игроком на выезд отправился форвард «молодёжки» Даниил Кочергин.

Ожиданиями от встречи с «Калевом» поделился наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

«Калев» — команда с большим количеством талантливых игроков. Они доказали это, когда обыграли, перебросали нас в Москве. Об этом нужно помнить и отнестись к сопернику с уважением», — сказал Итудис.